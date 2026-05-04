Жительница Омской области зарезала сестру и села в тюрьму на 8 лет 6 месяцев

Большереченский райсуд огласил приговор ранее не судимой 41-летней сельчанке за убийство. Она признана виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 и части 4 статьи 111 УК РФ. Об этом рассказали 4 мая в прокуратуре Омской области.

В ночь с 17 на 18 октября 2025 года фигурантка, будучи пьяной, находилась на кухне дома на улице Зеленая в деревне Кирсановка. Женщина поконфликтовала с сожителем и набросилась на него с ножом — один раз ударила в область живота. Нападение попыталась пресечь двоюродная сестра агрессорши, однако тоже получила ранение. Разъяренная родственница дважды воткнула в нее то же орудие: в область плечевой артерии и в вену. Потерпевшая скончалась на месте ЧП.

У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей, ставших очевидцами преступления. Один из них теперь круглый сирота. Второй проживает с родственниками отца, находящимся в зоне проведения СВО.

Виновная отправилась в колонию общего режима на 8 с половиной лет. Суд удовлетворил иски прокурора о возмещении морального вреда: 1 млн рублей в пользу оставшегося без родителей ребенка и 1 млн в его брату. Приговор уже вступил в силу.

