В омском микрорайоне Амурский построят 11-этажку с 1-комнатными квартирами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Строительно-монтажное управление-10 «Северное» разрешение на строительство одиннадцатиэтажного многоквартирного жилого дома.

В многоэтажке, согласно проекту, будет 156 квартир. При этом подавляющее большинство, а именно 96 квартир - однокомнатные. Двухкомнатных и трехкомнатных - совсем немного: 38 и 22 соответственно.

Общая жилая площадь здания составит 7724,6 квадратных метров.

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