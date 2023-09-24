Мэр Шелест просит омичей пройти опрос об организации движения на Левом берегу

Уже осенью этого года в Омске начнется масштабная реконструкция бульвара Архитекторов.. Движение автомобилей от «Меги» до улицы Крупской будут постепенно ограничивать. Горадминистрация собирает мнения омичей, чтобы минимизировать неудобства от предстоящих перекрытий. Опрос запустили на портале Госуслуг. Мэр считает, что в этом вопросе важно опираться на мнения горожан, поэтому предлагает омичам поучаствовать опросе. Мнения горожан будут принимать до 28 сентября. Результаты будут учтены при составлении альтернативных маршрутов и схем.

- С учетом запланированного объема работы, движение по бульвару Архитекторов придется поэтапно ограничивать на линейных участках и перекрестках. Уже сейчас участок дороги от проспекта Комарова до улицы Степанца закрыт для проезда транспорта, там ресурсоснабжающая компания перекладывает теплосети, попадающие в зону реконструкции. До конца года планируется развернуть работы на всем протяжении бульвара Архитекторов, оставив для проезда только перекрестки, — сообщил градоначальник.

Также в своем телеграм-канале Сергей Шелест рассказал о самой реконструкции: дорогу от «Меги» до улицы Крупской разберут до основания, расширят проезжую часть, установят новые опоры освещения, остановочные пункты и велопарковки, обустроят троллейбусную контактную сеть, тротуары, велодорожки и автопарковки, высадят деревья и кустарники.

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