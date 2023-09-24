Цифра шокирует: В Омске изношены две трети всех коммунальных сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске эксперты подсчитали, что в капитальном ремонте или замене нуждается 889,1 км тепловых сетей от общей протяженности в 1 347,7 км, то есть примерно две трети. Они изношены на 63%. О шокирующих цифрах сообщает СуперОмск со ссылкой на внутренний источник.

Неутешительные данные уже известны омской прокуратуре и внесены в доклад «О состоянии законности и правопорядка на территории города Омска в первом полугодии 2023 года». Документ сообщает об износе сетей от 63% до 79,1% и будет представлен 27 сентября на заседании Омского городского Совета 27 сентября 2023 года, заявляется об износе коммунальных сетей и долге перед «Тепловой компанией».

- Что касается сетей водоснабжения, их износ оценивается в 75,2 %, а сетей водоотведения – в 79,1 %. Нуждающихся в ремонте или замене водопроводных сетей – 778,8 км (общая протяженность – 1 869,4 км), сетей водоотведения – 711,8 (общая протяженность – 1 317,8 км), - сообщает источник.

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