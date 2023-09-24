Омским ветеранам СВО будут выделять бесплатный гектар

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области ветеранам СВО и отличившимся бойцам начнут бесплатно раздавать земельные участки. Бесплатно получить в собственность землю площадью от 0,04 до 1 га можно будет участок сельскохозяйственного назначения, либо 0,04-0,15 га для садоводства. Участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО. Мера была разработана в рамках пакета поддержки бойцов СВО.

- Областным парламентом во втором чтении принят закон, предусматривающий предоставление земельных участков из областных, муниципальных и неразграниченных земель отдельным категориям участников специальной военной операции и членам их семей, - сообщает пресс-служба правительства Омской области.

На участки вправе претендовать ветераны боевых действий, завершившие участие в СВО и удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ, проходящие или проходившие службу в войсках национальной гвардии РФ, в Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Если учатсник погиб при исполненнии военных обязанностей, право получения участка переходит его близким родственникам. В Омской области уже определены места под раздачу участков.

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