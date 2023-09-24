Четыре рабочих и сторож: Мэр Омска Шелест нагрянул вечером на стройки

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В субботу в своем телеграм-канале омский мэр Сергей Шелест сообщил о внезапной проверке, которую он провел совместно с прокурором города Павлом Поповым. Должностные лица на этот раз приехали не ранним утром, как раньше, а поближе к вечеру в выходной день. Как отметил градоначальник, на некоторых объектах строители действительно расслабились, что непозволительно в преддверии холодов.

- Решили устроить внезапную проверку, причём, специально выбрали вечернее время, ближе к концу рабочего дня. Погода стоит хорошая, и строителям должен быть дорог каждый погожий осенний час. Увы, так считают не все. На строительстве школы в микрорайоне «Серебряный берег» работало порядка 80 человек. К сожалению, этого явно недостаточно, чтобы закрыть тепловой контур 4-х корпусов будущего учебного заведения до холодов. Капитальный ремонт гимназии № 75 будет завершен ранее планового срока, но работы еще много. Отмечу, что даже в субботу вечером на объекте работает примерно столько же специалистов, что и в будний день. А вот на школе № 3 ситуация, увы, кардинально противоположная. Мы увидели только четырёх рабочих и сторожа. Примерно также обстоит дело на доме по 6-й Станционной, - написал Шелест свои выводы.

В конце сообщения он отметил, что будет посредством законных рычагов воздействовать на скорость работы строителей. Настроен градоначальник решительно.

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