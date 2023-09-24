«Нефтехимик» на последней секунде овертайма вырвал победу у омского «Авангарда»

Фото: телеграм-канал ХК Авангард.

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Этот успех стал для «Нефтехимика» лишь вторым в сезоне. Ранее нижнекамцы обыграли лишь «Автомобилист» со счетом 1:0. Всего в нынешнем сезоне «Нефтехимик» до встречи с «Авангардом» провел восемь матчей и потерпел семь поражений.

Для «Авангарда» это поражение стало лишь третьим в сезоне и первым за пределами основного времени.

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