Турбазы Омской области получат 90 миллионов рублей на развитие

Фото? Омскпортал.

От главы Омского региона Виталия Хоценко стало известно, что Омская область получит свыше 90 млн рублей на развитие туристических баз и глэмпингов.

- Мы в числе 58 регионов, которые получают такую субсидию от Правительства. Так у региона появятся более 110 номеров, — поделился глава региона.

Новые места для загородного отдыха откроют на базе активного отдыха «Владимиростров» и в глэмпинге «На полях» Омского района, и это уже в 2023-ем. А в следующем году — в комплексе «Зеленое небо» и мобильной туристической кемпинг-площадке «Розовка-хутор».

Напомним, Омскую область признали лучшей на всероссийской лаборатории по креативному турпродукту, которая состоялась в рамках выставки «Отдых Leasure». Благодаря новому креативному маршруту «Богатырские приключения», который прошел через самые живописные уголки области: Чернолучинско-Красноярская зона отдыха, Берег Драверта, Край Пяти Озер и Большеречье.

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