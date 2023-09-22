В Омске в Воскресенском соборе провели панихиду о сотрудниках УФСИН

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области.

22 сентября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В этот день в рамках Всероссийской акции Вахта Памяти в Воскресенском военном соборе сотрудники, ветераны и учащиеся профильного кадетского класса под кураторством УФСИН России по Омской области приняли участие в богослужении, посвященном памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Во время Божественной литургии зачитаны имена сотрудников, служивших в учреждениях УИС и погибших при исполнении служебного долга – Ивана Гурьева и Анатолия Терещенка. Заупокойное богослужение совершил протоиерей Алексий Айжинас, помощник начальника УФСИН России по Омской области по организации работы с верующими. В память о тех, кто погиб на государственной службе, присутствующие зажгли поминальные свечи.

По окончании литургии отец Алексий обратился к присутствующим с напутственным словом и призвал всех чтить память сотрудников, которые с честью выполняли свой служебный долг.