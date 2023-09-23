Омичи будут получать в 2026 году зарплату по 80 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По 80 тысяч рублей получать в 2026 году зарплату будут омичи. Мэрия подготовили прогноз социально-экономического развития на предстоящие три года.

Согласно данным аналитиков, сотрудники омских компаний в 2026 году в среднем будут получать почти на 18 % больше, чем в 2023. Правда, темпы роста все же замедлится.

К слову, сегодня, по данным омских статистиков, средняя зарплата у омичей составляет 55,8 тысячи рублей.

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