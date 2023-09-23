Ремонт дороги до поселка Новоалександровка начали омские дорожники

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Омские дорожники начали ремонт дороги до поселка Новоалександровка. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Специалистом предстоит смонтировать асфальт на площади 14 тысяч «квадартов». Участок, активно используемый промышленными предприятиями и жителями поселка, давно нуждался в ремонте

- Несмотря на напряженный график работы УДХБ включили данную территорию в план аварийно-восстановительного ремонта в этом году. Асфальт кладется не «картами», а по всей ширине проезжей части, — пояснил градоначальник.

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