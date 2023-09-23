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НовостиОбщество23 сентября 2023 5:19

Владельцы KFC возле омского ЖД вокзала выставили бизнес на продажу

Новому владельцу обещают большой трафик и отремонтированные помещения
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На продажу выставили бизнес владельцы KFC возле омского ЖД вокзала. Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.

Стоимость ресторана быстрого питания составляет 80 млн рублей. По информации продавца, помещение, находящееся в пересечении проспекта Маркса и улицы Рождественского.

- Высокий пешеходный трафик. Бизнес действует больше двадцати лет. Отдельный вход. Все помещения в отличном состоянии, - уточняет продавец.

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