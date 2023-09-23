Владельцы KFC возле омского ЖД вокзала выставили бизнес на продажу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На продажу выставили бизнес владельцы KFC возле омского ЖД вокзала. Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.

Стоимость ресторана быстрого питания составляет 80 млн рублей. По информации продавца, помещение, находящееся в пересечении проспекта Маркса и улицы Рождественского.

- Высокий пешеходный трафик. Бизнес действует больше двадцати лет. Отдельный вход. Все помещения в отличном состоянии, - уточняет продавец.

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