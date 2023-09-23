Омский владелец «Стройбетона» построит на 33-й Северной 16-этажный дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице 33-я Северная 16-этажный дом построит омский владелец «Стройбетона». ООО «Завод строительных конструкций № 1», принадлежащее Олегу Золотову, получило разрешение на строительство.

Здание появится в границах улиц 33-й Северной и Красный Пахарь - между остановкой общественного транспорта «Мебельная фабрика» и зданием «Строительного колледжа».

Предполагается, что дом на 343 квартиры будет 16-этажным площадью 16992,22 «квадратов».

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