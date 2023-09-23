Защитник омского «Авангарда» Сергей Бойков получит за два года 40 млн рублей

Фото: телеграм-канал омского «Авангарда»

За два года 40 млн рублей получит защитник омского «Авангарда» Сергей Бойков. Об этом сообщает «Чемпионат».

Со ссылкой на собственные источники издание утверждает, что новому игроку «ястребов» за сезон 23/24 заплатят 15 млн рублей, а вот 24/25 - 25 млн.

Напомним, что «Авангард» подписал контракт с 27-летним защитником московского «Динамо», который теперь будет выступать под номером «96».

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