Омской области получила 90 млн рублей на развитие туристических баз и глэмпингов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На развитие туристических баз и глэмпингов 90 млн рублей получила Омская область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

- Мы в числе 58 регионов, которые получают такую субсидию от правительства России в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, у региона появятся более 110 номеров, - написал глава региона.

Хоценко также отметил, ч то в 2023 году появятся размещения на базе активного отдыха «Владимиростров» и в глэмпинге «На полях» Омского района. На 2024 год запланированы глэмпинги в комплексе «Зеленое небо» и мобильной туристической кемпинг-площадке «Розовка-хутор».

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