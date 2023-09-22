Сергей Шелест поздравил нового губернатора Омской области с назначением

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

С назначением нового губернатора Омской области поздравил мэр Сергей Шелест. Инаугурация состоялась в Концертном зале Омской филармонии 22 сентября.

– Поздравляю губернатора Омской области Виталия Хоценко со вступлением в должность. Уверен, опыт и профессионализм, помноженные на стремление сделать жизнь людей лучше, принесут добрые плоды, – заявил Шелест.

Напомним, что на официальное вступление главы Омской области собрались чиновники разных уровней, депутаты, сенаторы, а также другие приглашенные лица.

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