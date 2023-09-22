В Омске реализуют 23 инициативных проекта за 95 млн рублей

Иллюстрация Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Омске реализуют 23 инициативных проектов. На эти цели выделено 95 млн рублей. Четыре проекта воплотятся в жизнь в Ленинском округе в рамках проекта «Дорога к знаниям».

Так, озеленят территорию вблизи многоэтажного дома по адресу улица Крыловская, 23. Там установят урны, вазоны, лавочки и т.д. В рамках проекта «Рябиновая аллея» обустроят тротуары и пешеходное ограждение, высадят деревья на улице Жуковского (от улицы Полторацкого до улицы Гуртьева).

В микрорайоне Светлый будет реализован проект «Светлое детство». Там появится детская площадка с обустроенными подходами и малыми архитектурными формами. Проект «Московский дворик по-омски» затрагивает обустройство территории в центральной части микрорайона «Московка-2» (между зданиями 10 и 14 по улице Гашека). Там благоустроят территорию для прогулок жителей близлежащих домов.

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