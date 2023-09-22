Анатолий Серышев: президент поддержал все сценарии развития Омской области

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

22 сентября в Омске прошла инаугурация губернатора Омской области Виталия Хоценко. Избранный глава региона был благословлен Омской иерархией, которая передала Икону Божьей Матери.

Нового руководителя поприветствовал владыка Владимир, а также полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

– Я вспоминаю, как ровно 6 месяцев назад перед активом Омской области Виталий Павлович произнес слова о том, что очень надеется, что Омская земля его примет. За это время Виталий Павлович напряжённо трудился, старался, посетил большинство районов Омской области. Почувствовал потребности людей и за этот короткий период времени добился высоких результатов и доверия, опираясь на свой опыт, на опыт тех, кто руководил раньше, опираясь на мнение жителей региона, имея богатейший опыт работы в разных субъектах Российской Федерации, в том числе на Донбассе, где так не легко. Конечно, это огромная ответственность. Я хочу всем омичам сказать слова признательности за то, что вы помогаете нашим новым территориям. Вы запустили подготовку молодых кадров и, уверен, что в сочетании молодости и энергии вскоре Омская область получит невероятный импульс развития. Президент Путин по сути поддержал все сценарии развития региона, которые вы предложили, – заключил Серышев.

Отметим, что член партии "Единая Россия" Виталий Хоценко в Единый день голосования получил больше 75% голосов избирателей. Напомним, явка на выборах губернатора Омской области в 2023 году составила порядка 35%.

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