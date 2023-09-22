Представители белорусского бизнес-сообщества хотят сотрудничать с омичами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске планируют открыть торговый дом, где будут представлены белорусские товары. Такая идея звучала во время переговоров с делегацией из Омска, побывавшей в Беларуси на прошлой неделе.

Деловых партнеров среди омичей ищут предприятия Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Среди них: ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», производитель шерстяных изделий ОАО «Камволь», ОАО «Витебские ковры», производитель трикотажных изделий ОАО «Свiтанак», крупнейший производитель льняных тканей и изделий из льна Оршанский льнокомбинат.

В мэрии Омска отметили, что омские предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с белорусскими компаниями, могут обратиться в департамент городской экономической политики (m.shch@yandex.ru).

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