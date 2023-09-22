Омским животноводам дополнительно выделят 37,6 млн рублей на производство молока

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из областного бюджета на поддержку местных животноводов для возмещения части затрат на производство молока выделят дополнительные субсидии в размере 37,6 млн рублей. Решение было принято на заседании регионального правительства.

Деньги поступят владельцам личных подсобных хозяйств в 24 районах: Азовском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском и Шербакульском районах.

Общий объем субсидий в 2023 году составит 87,4 млн рублей. Благодаря этой поддержке объем сданного на переработку молока составит 33,6 тысячи тонн.

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