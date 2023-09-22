Министр энергетики и ЖКХ Омской области назвал районы, готовые к зиме

Фото: телеграм-канал Владимира Шнипко

Общая готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет около 99%. Об этом сегодня, 22 сентября, в своем телеграм-канале сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко.

По его словам, в настоящее время в регионе идет тщательная работа по подготовке к отопительному сезону. Пристальное внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры. А именно – работе на котельных по установке новых котлов, замене ветхих и аварийных участков трубопроводов. Всего в период подготовки региона к отопительному сезону обновят более 180 км изношенных сетей и 66 единиц котельного оборудования.

– В настоящий момент работы практически завершены. В этом году предприятия обновили объекты коммунальной инфраструктуры, а именно: заменили 66 котлов, 49,1 км тепловых и 131,15 км водопроводных сетей. Сейчас общая готовность объектов ЖКХ по основным показателям составляет около 99%, в текущем году на подготовку к зиме в районах и городе Омске было выделено 4,4 млрд руб., – сообщил Владимир Шнипко.

Работы по подготовке к зимнему периоду полностью завершены в Омске и 14 районах Омской области: Азовском, Большереченском, Колосовском, Крутинском, Любинском, Нижнеомском, Оконешниковском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Тевризском, Тюкалинском, Черлакском, Шербакульском.

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