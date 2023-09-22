Омский суд обязал Тевризскую ЦРБ обеспечить оборудованием ФАПы и лабораторию

Фото: ИВАНОВА Диана
Суд по требованию прокуратуры обязал Тевризскую центральную районную больницу обеспечить оборудованием клиническую лабораторию и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).
Ранее прокуроры провели проверку, в ходе которой было установлено, что фельдшерско-акушерские пункты в двух селах и районная клинико-диагностическая лаборатория не были в полном объеме укомплектованы необходимым медоборудованием.
В связи с выявленными фактами прокуратура обратилась в суд с иском с требованием обязать БУЗОО «Тевризская ЦРБ» укомплектовать упомянутые структурные подразделения недостающим оборудованием.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме. Исполнение решения инстанции проконтролирует прокуратура.
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