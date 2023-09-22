Что изменилось в новых правилах технического обслуживания газового оборудования

Теперь проводить техническое обслуживание газового оборудования вправе только специализированные организации, имеющие статус газораспределительной. Давайте разберемся в новшествах. На вопросы отвечает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

– Евгений Александрович, какие организации в Омской области теперь могут выполнять работы по техническому обслуживанию газового оборудования в домах у омичей?

К газораспределительным организациям относятся компании, которые осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям. В Омской области таких организаций несколько: АО «Омскоблгаз», АО «Омскгазстройэксплуатация», АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть».

Изменения законодательства также закрепляют принцип «один многоквартирный дом – одна специализированная организация», в соответствии с которым техническое обслуживание и ремонт ВДГО относящегося к общему имуществу, и техническое обслуживание ВКГО в этом же доме осуществляются одной специализированной организацией.

– Что нужно делать потребителю газа в связи с вступившими изменениями?

Нужно заключить новый, утверждённый Минстроем России типовой договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО с одной из газораспределительных организаций Омской области.

Если вы собственник частного домовладения, то определить газораспределительную организацию для заключения договора на техническое обслуживание вы можете самостоятельно, обратившись к поставщику газа.

Если вы проживаете в многоквартирном доме, то ваш договор на техническое обслуживание ВКГО должен быть заключен с той же газораспределительной организацией, что и договор на техническое обслуживание ВДГО вашего многоквартирного дома. Можно обратиться в вашу управляющую компанию или ТСЖ за уточняющей информацией.

– Евгений Александрович, могут ли жители многоквартирного дома заключить общий договор с одной компанией или это нужно делать каждому собственнику отдельно?

Договор о техническом обслуживании ВКГО в многоквартирном доме может заключить представитель от лица всех собственников. Для этого нужно провести общее собрание дома, на котором определить такого человека. Также собственник помещения может оформить договор и самостоятельно, напрямую с газораспределительной организацией.

- В какие сроки нужно заключить договоры по новой форме?

Договоры о техническом обслуживании ВКГО в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

Договоры о техническом обслуживании ВДГО в многоквартирном доме, действующие до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены с газораспределительной организацией до 1 января 2024 года.

Договоры о техническом обслуживании ВДГО, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.

– Что будет, если собственник не перезаключит договор?

Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа. В адрес потребителей, не заключивших договоры на ТО ВДГО и ВКГО с газораспределительной организацией, поставщиком газа будут направлены соответствующие уведомления.

В случае игнорирования уведомления поставщик газа в соответствии с действующим законодательством вправе в одностороннем порядке инициировать приостановление подачи газа потребителю.

- Евгений Александрович, что бы Вы могли порекомендовать жителям для повышения безопасности при использовании газового оборудования?

Начинается отопительный сезон, когда газовое оборудование работает с максимальной нагрузкой. Поэтому особенно важно обратить внимание на исправность всех приборов. Регулярно проверяйте тягу в дымоходе и вентиляционном канале. При отсутствии тяги категорически запрещается пользоваться газовыми приборами. Ни в коем случае нельзя перекрывать вентиляционные каналы. Зимой нужно периодически проверять оголовки дымоходов, чтобы не допускать их обмерзания и закупорки. Запрещено самостоятельно устанавливать или ремонтировать газовое оборудование. Этим должны заниматься квалифицированные специалисты. Ну и конечно, не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.