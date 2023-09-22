В Омске еще на трех перекрестках нанесли «вафельную» разметку

Фото: t.me/omskonelove

В Омске еще на трех перекрестках появилась «вафельная разметка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Новую разметку нанесли на трех перекрестках: проспект Карла Маркса — улица Масленникова, улица Герцена — улица Интернациональная и улица Оржоникидзе – улица Булатова. Теперь в Омске целых десять «вафельниц».

— Эта разметка применяется впервые и призвана помочь в борьбе с пробками: на вафельницу запрещается выезжать, если впереди образовался затор, вынуждающий водителя остановиться. Остановка также запрещается, чтобы не создавать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении, — отметил Шелест.

Отметим, на участках дороги с «вафельной» разметкой («вафельницей») нельзя заезжать при образовании затора, а также на такой разметке нельзя останавливаться. Размер штрафа для нарушителей по ПДД составляет 1 тысячу рублей.

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