Директор и учредитель «Сибирского транспортного союза» проведут 2 года в колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор и учредитель ООО «Сибирский транспортный союз» проведут по 2 года в колонии-поселении за неуплату налогов на сумму более 20 миллионов рублей. Приговор накануне вступил в законную силу.

Ранее Куйбышевский районный суд признал директора и учредителя компании виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил каждого из них к 2 годам колонии-поселении, а также лишил права на 2 года занимать руководящие посты в учреждениях и предприятиях все видов собственности. Суд первой инстанции удовлетворил и иск прокуратуры о взыскании более 20 миллионов рублей с фигурантов дела в качестве компенсации ущерба, причиненного государству.

Осужденные смогли обжаловать приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, изучив материалы дела, постановила оставить приговор без изменений, а жалобы — без удовлетворения.

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