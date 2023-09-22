Концерт Полины Гагариной на «G-Drive Арене» в Омске перенесли с 16 на 28 октября

Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли на 28 октября, сообщают РИА «Новости». Выступление певицы должно было изначально пройти 16 октября на «G-Drive Арене».

О причине переноса рассказал pr-директор исполнительницы Андрей Мухачев. По его словам, выступление пришлось перенести из-за соревнований по фигурному катанию, которые должны пройти на «G-Drive Арене» в Омске. О переносе шоу на другую дату попросили в Минспорта РФ. «

— На 17 октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Им нужно полностью перезалить весь лед после нашего концерта, а на это нужно не менее 48 часов, иначе он не застынет просто, — цитирует Мухачева издание.

Как отметил Мухачев, новая дата была согласована с площадкой, а всем тем, кто приобрел билеты, были разосланы уведомления переносе концерта.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru