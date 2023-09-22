Транспортные предприятия Омской области должны сотрудникам 617 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области на 1 сентября 2023 года задолженность по зарплатам увеличилась 30,4% по сравнению с данными на 1 августа 2023 года. Организации, действующие на территории региона, должны своим сотрудникам 617 тысяч рублей. Такие данным приводит Омскстат.

По информации статистиков, вся сумма долга по заработной плате приходятся на компании и организации, работающие в сфере транспорта.

Отметим, рекордным в этом году стал февраль. Тогда работодатели своевременно не выплатили заработную плату своим сотрудникам на общую сумму 12,8 миллиона рублей.

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