В Омске 24 сентября впервые пройдет медиа-кубок по мини-футболу

Фото: Александр ГЛУЗ

В воскресенье, 24 сентября, в Омске впервые пройдет медиа-кубок по мини-футболу «Красная звезда». Праздничное спортивное событие пройдет в одноименном спорткомплексе.

На поле сразятся сразу 12 взрослых любительских футбольных команд, главной особенностью которых является активность в медиа-пространстве. Победителя турнира наградят переходящим кубком. Награда во время праздника будет установлена в фойе спорткомплекса «Красная звезда».

Зрителей ждет интересная программа, включающая в себя битву маскотов и танцевальный батл, световое шоу, барабанное шоу и выступление DJ Omi. Не обойдется и без подарков: запланирован большой розыгрыш гаджетов, где главным призом станет смартфон.

В отдельных зонах мероприятия будут располагаться выставка автомобилей, фитнес от YAMAGUCHI, силомер, детская игровая площадка от парка «Вокруг света», а также мототренажер, на котором проверить себя смогут все желающие в возрасте от 16 лет.

Еще одна площадка медиа-кубка — зона барберинга, где все смогут сделать себе красивую и модную стрижку от партнера праздника — барбершопа «Kanzler».

Начало работы площадок — в 16:0. Сам турнир стартует в 17:00. Вход свободный.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru