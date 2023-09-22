Остановку у ж/д вокзала, разгромленную омичами-свиньями, привели в порядок

Фото: t.me/shelest_sn

Омские коммунальщики привели в порядок остановку общественного транспорта около железнодорожного вокзала. Ранее омичи в социальных сетях пожаловались на мусор и бутылки, которым была завалена остановка после ночных посиделок недобросовестных горожан.

— Много раз призывал к бережному отношению к нашему общему дому. Напомню и сегодня: каждый из нас несёт ответственность за то, как выглядит Омск и какими воспринимают его жителей. ТОК приведён в порядок, последствия ночных посиделок ликвидированы, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Разбитое стекло на остановке восстановят в ближайшее время. Владельцу придется заказать новое и дождаться его доставки для последующей установки.

Отметим, в Омске за этот год вандалы уже несколько раз громили остановки. От рук омичей-свиней пострадали как обычные, так и так называемые теплые остановки.

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