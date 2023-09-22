Безин будет: Виталий Хоценко пообещал разобраться с дефицитом бензина в Омске и Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виталий Хоценко отреагировал на сообщения о дефиците бензина в Омской области, ранее появившиеся в СМИ и социальных сетях. На фоне происходящего глава региона поручил министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко увеличить количество бензовозов для доставки топлива в регион.

— Вижу сообщения в СМИ и социальных сетях о ситуации с дефицитом топлива. Поручил министру энергетики и ЖКХ Владимиру Юрьевичу Шнипко проработать вопрос увеличения количества бензовозов для доставки топлива в город Омск и Омскую область с основными поставщиками горючего. Кроме того, обсудим сложившуюся ситуацию с нашими партнерами, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о дефиците топлива на омских АЗС. Некоторые комментаторы даже прикладывали фото с заправочных станций в доказательство своих слов.

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