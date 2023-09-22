Житель Омска похитил пять телефонов на 300 тысяч рублей из торгового комплекса

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже пяти дорогостоящих телефонов из торгового комплекса, расположенного на проспекте Мира.

В отношении неизвестного омича завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сумма ущерба составил 300 тысяч рублей.

Всех, кто узнал человека, запечатленного на фото, или располагает какой-либо важной информацией для следствия, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.

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