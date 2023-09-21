На омских АЗС не хватает дизеля и бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Омичи начали замечать дефицит бензина и дизеля на омских АЗС с конца августа. Некоторые АЗС уже не имеют в наличии автомобильного топлива.
Как отмечает представитель компании, управляющей сетями заправочных станций, перебои с топливом начались по причине увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру и повышенного спроса омичей. По его словам, компания работает над сокращением интервалов поставки и обеспечением станций необходимым уровнем топлива.
Как сообщает НГС, некоторые АЗС готовы предоставить необходимое топливо, но предупреждают о его ограниченном количестве.
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