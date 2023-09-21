В Омске завершилось комплексное благоустройство парка «Зелёный остров»

Фото: Сергей Сапоцкий

Третий этап благоустройства «Зеленого острова» подошел к концу. Заказчик – городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – ведет приемку выполненных работ.

Работа над комплексным благоустройством парка в центре города в рамках «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» велась в течение трех лет.

В 2021 году в парке было благоустроено около 42 тысяч квадратных метров территории. На пешеходных зонах обновили покрытие, а также добавили новые. Установили новую линию освещения. Появились дополнительные места для отдыха и модульные туалеты. На эти цели из городского бюджета было выделено 106 миллионов рублей.

В 2022 году на «Зеленом острове» благоустроили территорию площадью 37 тысяч квадратных метров. Обновили пешеходные зоны, отремонтировали три лестницы, установили освещение и новые зоны отдыха. Сумма контракта за выполненные работы составила 94 миллиона рублей.

В 2023 году в парке привели в порядок площадь в 12 тысяч квадратных метров. Работы велись рядом с входной группой парка. Большая часть работ проходила на алее, ведущей в главную часть парка. Там обновили покрытие на пешеходных зонах, а также организовали зоны отдыха. На это было выделено 55 миллионов рублей.

В этом году над обновлением общественного пространства парка трудились два подрядчика. Подрядная организация ООО «СибДор» уложила тротуарную плитку на пешеходных зонах, посеяла газон в конце аллеи, от остановки общественного транспорта до входа в парк, а также установила 39 скамеек и урн.

Подрядная организация ООО «РСИ» занималась центральной лестницей спуска. Строители облицевали ступени гранитными плитами, установили перильные ограждения лестничных площадок.

Суммарно за 3 года в парке установили 157 новых скамеек, 129 урн, 228 фонарей системы «Парус», обустроили 24 велопарковки. Также в рамках проекта было высажено около 300 деревьев, 2600 кустарников, уложен новый газон. Общая сумма контрактов составила более 255 миллионов рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru