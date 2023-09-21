Елена Мизулина попрощалась с Омской областью

Фото: Евгения ГУСЕВА
С Омской областью попрощалась экс-сенатор Елена Мизулина. Она посетила заседание Заксобрания 21 сентября.
На днях в Совете Федерации ее сменит Иван Естифеев. А политик, много лет числившаяся представителем региона получила знак отличия «За служение Омской области».
— 16 лет моей включенности в жизнь Омской области - это 16 лет моей личной истории. Каждый человек сам определяет, где его родина. Является ли его родиной только то место, где он родился, или и то, где он пригодился. Для меня Омская область – часть Сибири, была когда-то загадкой, мечтой, нечто волшебным. Это все оправдалось, - цитируют «Коммерческие вести» Елену Мизулину.
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