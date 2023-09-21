Омичи пожаловались омбудсмену на компанию, отказавшуюся менять газовые баллоны

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Нижнеомского района обратились к Уполномоченному Омской области по правам человека Ирине Касьяновой с просьбой помочь решить проблему с заменой газовых баллонов. ООО «Омская областная газовая компания» отказалась принимать у населения пустые газовые баллоны по причине окончания их срока годности.

Газовая компания предложила селянам купить новые баллоны самостоятельно. Вот только доходы жителей района не позволяют это сделать. Для пенсионеров и многодетных семей такая финансовая нагрузка – неподъемная ноша. В результате люди остались без газа.

После обращения омичей Уполномоченный направила запросы в Управление федеральной антимонопольной службы Омской области и региональное минэнерго.

– По результатам рассмотрения обращения Омским УФАС сообщено, что на основании заявлений 335 граждан в 15 муниципальных районах, в том числе Нижнеомском районе, в начале сентября текущего года в отношении «Омской областной газовой компании» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, повлекшее ущемление интересов неопределенного круга потребителей. Рассмотрение дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Уполномоченного Омской области по правам человека.

Отметим, что такой случай в Омской области не единственный. Подобные обращения поступали от жителей Полтавского и Колосовского районов.

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