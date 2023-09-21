Житель Омской области отсудил 500 тысяч у работодателя за травму на производстве

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Омской области, получивший травму на производстве, отсудил у работодателя 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В январе 2019 года мужчина, выполняя ремонт сушильного котла по поручению работодателя, упал с высоты около 5 метров. В результате падения омич получил тяжелые травмы — переломы позвоночника и пяточной кости. Комиссия Минтруда РФ установила, что мужчина утратил 30% трудоспособности.

— Причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация безопасного производства работ, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ранее пострадавший обращался к руководству с требованием добровольно компенсировать причиненный ему моральный вред, однако получил отказ. Тогда мужчина обратился в суд.

Полтавский районный суд удовлетворил требования омича и постановил взыскать с работодателя 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. На данный момент решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

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