Омская мэрия закупит 23 тысячи сладких подарков для детей к Новому году

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Сергей Шелест поручил увеличить количество сладких новогодних подарков для юных омичей. Если в прошлом году были закуплены около 17 тысяч коробок со сладостями, то в этом мэрия приобретет более 23 тысяч. Вес каждого подарка составит 1 килограмм.

— Поручил увеличить количество сладких новогодних подарков: в прошлом году мы закупали около 17 тысяч единиц, в нынешнем приобретем больше 23 тысяч. Вес каждого подарка составит 1 килограмм. В перечень сладостей традиционно войдут шоколад, конфеты и прочие вкусности, любимые детьми, — рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Сладкие подарки от имени мэра к Новому году получат отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов, а также дети, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, и другие юные омичи.

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