Динар Курманов был назначен вице-губернатором Омской области

Фото: omskportal.ru

Сегодня, 21 сентября, Виталий Хоценко назначил вице-губернатором Омской области Динара Кумарнова. Курманов будет курировать строительный блок.

— Динар Хуснутдинович будет курировать весь строительный блок. На посту министра транспорта и дорожного хозяйства и на предыдущих позициях он хорошо себя зарекомендовал. Уверен, его работа и дальше будет результативной, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, Динар Курманов занял пост министра транспорта и дорожного строительства Омской области в середине мая. До назначения на должность главы ведомства Курманов руководил КУОО «Управления дорожного хозяйства Омской области».

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