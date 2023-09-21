Омские медики спасли сразу двух пенсионерок с тяжелыми инсультами

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Врачи КМСЧ №9 за один день спасли сразу двух пожилых жительниц Омска, поступивших с тяжелыми инсультами.

Первая пациентка — 64-летняя женщина — поступила в медсанчасть с нарушением речи и гемиплегией справа. Случай оказался достаточно непростой: 2 года назад пенсионерка уже переносила инсульт в этой зоне. После коллегиального обсуждения медики решили провести компьютерную ангиографию, которая подтвердила их опасения: у пациентки выявили тромбоз левой средней мозговой артерии.

— Пациентке затем было решено провести каротидную ангиографию, а при подтверждении диагноза – тромбэкстракцию. Затаив дыхание следили врачи за продвижением катетера по мозговым сосудам. И вот он миновал зону тромбоза, а введение контраста подтвердило восстановление кровотока. Но еще большей радостью было восстановление речи и движений у пациентки, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В это же время в приемное отделение медсанчасти поступил еще одна пациентка со схожей ситуацией — 67-летняя омичка. Пока медики были заняты первой пенсионеркой в рентгенхирургической операционной, вторую обследовали в кабинете компьютерной томографии. Во втором случае все оказалось куда сложнее: в зоне тромбоза оказался более крупный сосуд. После завершения первой операции, в операционную поступила вторая пожилая омичка.

Обе операции длились около 2 часов. После оперативного вмешательства у пациенток, которых могла ждать инвалидность, восстановились все двигательные функции.

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