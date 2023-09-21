Фото: Иван МАКЕЕВ

К концу недели Омскую область придут дожди и похолодание до +13 градусов. Подробнее о том, какая будет погода в Омске, расскзали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в пятницу, 22 сентября, в ночные часы столбик термометра опустится до +1...+6 градусов. Днем температура воздуха составит +16...+21 градусов, местами пройдет дождь. Ветер северо-западный со скоростью до 9-14 м/с. Местами синоптики прогнозируют порывы ветра до 19 м/с.

В субботу, 23 сентября, погода в Омске, а также в районах области, не порадует теплом. Так, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, пройдет небольшой, а местами умеренный дождь. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов. Сохранится сильный ветер с порывами вплоть до 19 м/с.

Напомним, сегодня, 21 сентября, в Омске до 10 утра действует режим «черного неба». По информации синоптиков, на территории города наблюдаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

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