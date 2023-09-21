Под Омском отремонтировали 4 км трассы «Омск – Муромцево – Седельниково»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Седельниковском районе подрядчик завершил ремонт 4-километрового участка трассы «Омск – Муромцево – Седельниково». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Сейчас рабочие заканчивают нанесение разметки и установку новых дорожных знаком, а также сигнальных столбиков.

С опережением графика идут работы еще на двух участках дороги — 253-600 км и 260-600. Завершить их ремонт дорожники планируют в 2024 году.

Отметим, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтировали порядка 88 км трассы «Омск – Муромцево – Седельниково».

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