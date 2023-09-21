Омский депимущества может возглавить первый замдиректора Юлия Швецова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент имущественных отношений может возглавить первый замдиректора ведомства Юлия Швецова. Преемницу Дмитрия Махини юридически утвердили в должности в минувший вторник, 19 сентября, сообщает «СуперОмск».

Дмитрий Махиня, возглавлявший департамент имущественных отношений на протяжении четырех лет, покинул омскую мэрию после избрания мэром Томска. Кандидатуру бывшего вице-мэра Омска поддержали 26 из 37 депутатов местной городской думы. В должность мэра Томска Махиня официально вступил в понедельник, 18 сентября.

Напомним, накануне стало известно, что еще одним вице-мэром Омска может стать руководитель аппарата мэрии. Решение о внесении изменений в структуру мэрии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят депутаты Горсовета.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru