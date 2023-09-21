В преддверии Дня машиностроителя Хоценко наградил лучших представителей отрасли

Фото: omskportal.ru.

В Омске накакуне чествовали работников предприятий машиностроительной отрасли. Всего в регионе действуют более 1000 таких организаций, в которых работают более 44 тысяч человек. В 2023 году омское машиностроение показало впечатляющие результаты — объемы производства выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В преддверии Дня машиностроителя глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в торжественном мероприятии, где присутствовали передовики производства и директора омских машиностроительных предприятий, а также молодая смена производственников.

Глава региона вручил награды и поощрения лучшим специалистам и рабочим отрасли. Почётных грамот были удостоены ведущий инженер НПО «Мир» Андрей Куликаев, токарь-расточник НПК «Криогенная техника» Евгений Рябов, инженер-конструктор АО «Высокие технологии» Ирина Волченко, ведущий инженер ОНИИПа Татьяна Михайлова, лаборант ПО «Полёт» Валентина Николаенко, инженер-конструктор Омсктрансмаша Станислав Соколов. Гендиректор АО «Омский завод транспортного машиностроения» Василий Ковалёв и директор Омского моторостроительного объединения им. П.И. Баранова» — филиала АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — Алексей Толпегин получили медали Союза машиностроителей России «За доблестный труд» I степени.

Хоценко подчеркнул, что машиностроение занимает особое место в промышленном комплексе региона. Он также отметил вклад отрасли в экономику и развитие Омской области.

— День машиностроителя — особый праздник для Омской области, повод для нашей гордости, гордости самих машиностроителей, а у нас более 40 тысяч человек работают в отрасли. Если ещё три-четыре года назад мы переживали, где достать дополнительные заказы, чтобы обеспечить загрузку предприятий, то сегодня думаем, как выполнить существующие заказы и поступающие новые, где взять людей, как организовать процесс и успеть выполнить в срок. Это не может не радовать, потому что с 2020 года получали выручку на 70 миллиардов рублей, а в этом году планируем выйти уже за 200 миллиардов рублей — в 3 раза больше. Хотелось бы, чтобы этот тренд сохранялся и дальше, тогда наши люди нормально будут жить, достойную получать достойную зарплату, а она уже 67 тысяч рублей в среднем по отрасли. Мы гордимся нашими заводами, людьми и продукцией машиностроения. Желаю слаженности, стабильности и выполнения планов. Уверяю, что в машиностроении всё только начинается, — поздравил представителей отрасли Виталий Хоценко.

По мнению Хоценко, для студентов омских вузов и колледжей, осваивающих профильные специальности, нет лучше стартовой позиции, чем работа на промышленном предприятии, где научат делать своими руками большие и хорошие дела, в том числе — ковать победу России в СВО.