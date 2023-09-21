Хоценко побывал на производственной площадке омского конструкторского бюро

Фото: t.me/HocenkoVP

В среду, 20 сентября, Виталий Хоценко и Сергей Шелест посетили производственную площадку «Омского машиностроительного конструкторского бюро». Первые лица с руководителем предприятия Леонидом Штеренбергом осмотрели механообрабатывающие, механосборочные цеха, а также познакомились с новым разработками бюро.

— ОМКБ — это пример слаженного, стабильного предприятия. Перспективы есть как по гособоронзаказу и спецпродукции, так и по гражданской тематике. Сейчас в рамках импортозамещения бюро работает с российскими отраслевыми предприятиями над созданием и серийным выпуском двигателей для авиационной техники нового поколения, — отметил Хоценко.

Фото: t.me/HocenkoVP

Глава региона также пообещал, что правительство Омской области будет оказывать всестороннее содействие конструкторскому бюро, чтобы оно стабильно работало и развивалось дальше.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru