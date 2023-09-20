20 омских школьников получили премию от мэра Шелеста

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест вручил именные стипендии 20 ученикам городских школ. При этом всего на получение 4 тысяч рублей и диплома от имени градоначальника пришли 74 заявки. Таким способом в Омске с 2008 года чествуют отличников учебы, победителей и участников муниципальных, областных, всероссийских олимпиад, творческих конкурсов.

— Безусловно, каждый из ребят заслужил эту награду, — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест. — Пусть она небольшая — 4 тысячи рублей, но я думаю, они найдут, куда направить эти средства с пользой и интересом для себя. Отдельно хочу поблагодарить преподавателей, которые вкладывают в юные умы свой опыт и профессионализм, искренне ценят и любят своих учеников.

Всего с момента старта таких выплат были отмечены 617 омских отличников и передовиков учебы.

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