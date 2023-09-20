В 148-й омской школе установили две мемориальные доски погибшим в СВО ученикам

Фото: соцсети.

В Омске на здании 148-й омской школы установили две мемориальные доски погибшим в СВО ученикам. По информации городской администрации, таким образом увековечили память гвардии капитана ВДВ Олега Лебедева. Он родился 31 октября 1992 года в Тюмени в семье военнослужащих. Затем семья переехала в город Омск по новому месту службы отца. С 1999 по 2010 годы учился в школе № 148, в 2015 окончил Омский Автобронетанковый Инженерный институт.

- Олег Александрович был ветераном боевых действий. С апреля 2022 года участвовал в СВО, где в ходе эвакуации техники с передовой в Херсонской области погиб 7 сентября 2022 года. Награжден: медалью Министерства Обороны; орденом Мужества (посмертно), - говорится в сообщении администрации города.

Второй герой - Алексей Медведев - родился 3 сентября 1986 года в Калининградской области. В 2003 году закончил школу № 148 в Омске, в 2008 году стал выпускником СибАДИ.

27 августа 2014 года Алексей Анатольевич поступил на военную службу по контракту и был назначен командиром десантно–штурмового взвода десантно-штурмовой роты ДШБ 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В 2016 году старший лейтенант Алексей Медведев проходил службу в Сирийской народной республике. В 2019 году был участником военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Он погиб 7 июня 2022 при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Награжден: медалью Министра обороны Российской Федерации; медалью Министра обороны РФ «За воинскую доблесть» 2 степени; орденом Мужества (посмертно).

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