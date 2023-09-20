Благоустройство омского Городского сада подходит к завершению

Фото: Омскпортал.

В Омске подходит к завершению благоустройство Городского сада, расположенного за театром юного зрителя. Как сообщает подрядчик, осталось установить детскую площадку, которая находится на пусти в наш город. Малые архитектурные формы заказаны в Костроме. Что касается основных работ, они были начаты летом 2022-го и проходили в два этапа. На каждый было направлено 17 миллионов и 35 миллионов рублей соответственно.

- На эти средства проведены ливневая канализация и поливочный водопровод, выполнен проезд с асфальтобетонным покрытием и бортовыми бетонными камнями, разворот, детская площадка с безопасным покрытием на основе резиновой крошки и ограждением, произведена посадка саженцев рябины, лесной яблони, двух видов клена, сирени, выполнено освещение территории, — сообщает пресс-служба омской мэрии.

Точной даты открытия пока не называют.

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