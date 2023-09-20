На площадке мало рабочих: глава Омского региона остался недоволен ремонтом ТЮЗа

Фото: Омскпортал.

20 сентября в своем телеграм-канале глава Омского региона Виталий Хоценко сообщил, что побывал на стройплощадке, где идет глобальный ремонт театра юного зрителя. Свой объезд с инспекцией он совершал вместе с омским мэром Сергеем Шелестом. В итоге Хоценко остался недоволен темпами.

Подрядчик в лице ООО «Стройцентр-Иркутск» грубо нарушает сроки их производства. На объекте недостаточно строителей, не завершены и не испытаны инженерные системы, нет готовности зрительного зала и сцены.

В связи с этим руководитель Омской области поручил министру строительства Динару Курманову совместно с региональным министерством культуры взять этот объект под свой контроль. В отношении компании-подрядчика уже начата претензионная работа

Также главы области и города побывали в Городском саду. В рамках благоустройства по нацпроекту здесь установили современную детскую площадку, освещение и высадили деревья. В ближайшее время в саду появятся малые архитектурные формы и новый игровой комплекс

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