На окраинах Омска запустят два новых автобусных маршрута

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября в реестре омского департамента транспорта появилась информация о двух новых автобусных маршрутах, которые будут курсировать по городу в ближайшее время. Оба запустят на окраинах Омска. Пока идет поиск подрядчика, который должен выполнить услугу на пяти закупленных для этих целей машинах среднего класса.

Маршрут №107 будет ездить от Чкаловского поселка до МСЧ-9 через улицу Романенко, кинотеатр «Космос», СПТУ-21. Пока маршрут располагает только одним автобусом.

Маршрут №108 будет ездить от улицы Катыка до Железнодорожной больницы через Сибирский педколледж, улицу Чередовую, улицу Полторацкого и далее. На этом маршруте уже готовы курсировать четыре закупленных машины.

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