Виталий Хоценко получил удостоверение об избрании губернатором Омской области

Фото: «Архив КП».

Сегодня, 20 сентября, председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков вручил Виталию Хоценко удостоверение об избрании губернатором. Глава избиркома также поздравил Хоценко с победой на выборах.

Как отметил Иван Ходаков, удостоверение об избрании оформляют только на основании постановления избирательной комиссии Омской области о результатах выборов. Избранным считается тот, кандидат который набрал 50% голосов избирателей, при этом процент явки не учитывается. За Виталия Хоценко проголосовали 76,33% избирателей. Явка составила всего лишь 34,51%. Всего за кандидатов свои голоса отдали более 510 тысяч человек. Действительными были признаны порядка 499 тысяч бюллетеней.

Фото: Избирательная комиссия Омской области.

Напомним, инаугурация четвертого по счету губернатора Омской области пройдет в пятницу, 22 сентября.

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